بيان هام لوزارة الصحة تحذر فيه المواطنين وخاصة كبار السن

نشرت وزارة الصحة السورية اليوم بيان حول استجابة الوزارة لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية ورسمية، أنه مع تصاعد الخط البياني للإصابات المسجلة عالميا وإقليميا وكذلك محليا، حيث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمها بين مخالطين لحالات مؤكدة قادمة من خارج سوريا، تشدد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية اليوم أكثر من أي وقت مضى وتحذر من الاستهتار الذي يهدد بانتشار أوسع للعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أن تزامن عودة الفعاليات الاقتصادية والخدمية لعملها المعتاد مع زيادة الإصابات المحلية يعني أن الاستمرار برفع القيود والإجراءات الاحترازية يتطلب وعياً مجتمعياً مضاعفا والالتزام بوسائل الوقاية الفردية وتجنب أماكن الازدحام لاسيما المغلقة ما أمكن ليكون الجميع في أمان.

ودعت وزارة الصحة المواطنين وبشكل خاص كبار السن و المرضى المزمنين لتجنب أماكن الازدحام قدر الإمكان كونهم معرضين أكثر من غيرهم ـمضاعفات الفيروس الخطيرة في حال الإصابة ومراجعة أقرب مركز صحي فور الشكوى من أعراض ضيق التنفس أو السعال أو ارتفاع الحرارة كي لا تتفاقم الحالة وتصل لمراحل متقدمة.

وتؤكد وزارة الصحة أن اكتشاف الإصابات بشكل مبكر وتوفير العلاج اللازم لها وهو مجاني في مراكز العزل المخصصة لذلك والالتزام بالحجر المنزلي للحالات المخالطة وإجراءات التباعد المكاني تساعد في ضبط العدوى وصولاً لعدم تسجيل أي حالة جديدة.

وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى عدم المساهمة بنقل الشائعات وتداول معلومات دون التحقق من دقتها ومصدرها أو التعرض لخصوصية المرضى وحقهم بسرية بياناتهم ما يؤثر على حالتهم المعنوية والصحية وتؤكد التزامها بنشر أي مستجدات تتعلق بالوباء عبر منصاتها على الانترنت ووسائل الإعلام الوطني.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 29 حزيران إلى 256 إصابة بينها 102 شفاء و 9 وفيات.