محتجون لبنانيون يحرقون شاحنات مساعدات أممية متجهة إلى سوريا

أقدم محتجون لبنانيون على حرق شاحنات مساعدات أممية متجهة إلى سوريا ، زاعمين أنها مهربة.

ونشرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيان يوم أمس قالت فيه : "يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يَظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد الغذائية ويتم تهريبها من لبنان الى سوريا".

وأكد بيان المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن الصهاريج والشاحنات تحتوي على زيوت نباتية ومواد غذائية مختلفة مُرسلَة من منظمة الغذاء الدولية كمساعدة للشعب السوري ضمن البرنامج العالمي للغذاء، تم تحميلها في مرفأ بيروت وإرسالها إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بصورة قانونية.

#بيان يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يَظهر فيه صهاريج وشاحنات على انها محملة بالمحروقات والمواد... Julkaissut ‎Lebanese General Security - المديرية العامة للأمن العام اللبناني‎ Sunnuntaina 28. kesäkuuta 2020

يذكر أنه منتصف شهر حزيران الحالي قام المحتجون اللبنانيون في مدينة طرابلس، بإحراق الشاحنات التي تحمل مواد غذائية خلال توجهها إلى سوريا، بزعم أنها مهربة، الأمر الذي نفته الجمارك العامة اللبنانية حينها.

وألقى المحتجون في طرابلس الحجارة وقنابل المولوتوف على عناصر الجيش اللبناني، أثناء إحراقهم لشاحنات المساعدات.