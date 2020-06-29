شجرة غريبة ومؤذية تظهر في سوريا لأول مرة

ظهرت في الحي الجنوبي بمدينة تدمر، شجرة غريبة تم رصدها لأول مرة في سوريا وسط تحذيرات من أضرارها.

ونقلت وكالة سانا عن مدير مكتب تدمر في مؤسسة التطوير للبيئة المهندس الزراعي غسان فوزات العبدالله ، إن هذه الشجرة ظهرت في الحي الجنوبي بمدينة تدمر على أطراف واحة بساتين النخيل والزيتون.

وبين أن هذه الشجرة تنمو لارتفاع نحو 3 أمتار وتنتج نحو 10 آلاف بذرة سنويا وهي تنمو بشكل سريع حيث وصل عددها في المدينة إلى نحو 100 شجرة .





كما أشار إلى أن هذه الشجرة تتحمل كافة الظروف البيئية واحتياجاتها المائية قليلة جدا ، مبيناً أن موطن هذه النبتة الأصلي في أمريكا اللاتينية ولم تتواجد في المنطقة العربية سوى بمنطقة عسير في السعودية.

وبعد أخذ عينات من هذه الشجرة وبذورها وإرسالها إلى مديرية زراعة حمص ومركز العلوم الزراعية وجامعة البعث إضافة إلى مركز بحوث اللاذقية ، تم تصنيفها واكتشاف اسمها العلمي وهو التبغ الأزرق.

وحذر العبدالله سكان المدينة من التعامل مع هذه الشجرة واستخدامها داعياً الجهات المعنية إلى مكافحتها قبل أن تنتشر ضمن واحة النخيل والزيتون التاريخية كونها نباتا غازياً يؤذي الأشجار والنباتات المحلية بالمنطقة.