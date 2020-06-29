زيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً.. مقترحات حكومية

قدمت وزارة الاقتصاد مقترح يقضي بدراسة إمكانية زيادة الرواتب وتقديم مخصصات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً.

وبحسب ما نشرت "الوطن"، اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور.

وبحسب المقترح، تكون تغطية هذه الزيادة والمخصصات التي تم اقتراحها، من زيادة الموارد بدلاً من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور.

وقدمت الوزارة هذا المقترح قبل أيام، وأكدت فيه على أهمية إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة، وخاصة مع التراجع الكبير في قدرتهم الشرائية، ما يتطلب تحصيلاً ضريبياً حقيقياً على مستوى المطارح الضريبية، وخاصة المطارح الأكثر دخلاً وربحاً.