طريقة تعطيل أو حذف حساب فيسبوك نهائياً



يعد فيسبوك أداة جيدة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة، لكن بالنسبة لبعض الناس فإن التحديثات المتواصلة والرسائل والإعجابات والإعلانات تصبح أمرا ًمزعجاً، بالإضافة إلى الفضائح المتعلقة بالخصوصية والمعلومات المضللة مما أفقد الكثيرين الثقة بفيسبوك.

وإدمان "التواصل الرقمي" بشكل قد يبعد المستخدم أحيانا عن "التواصل الحقيقي" مع الآخرين، يجعل بعض الأشخاص يرغبون في إنهاء صلتهم بفيسبوك، عن طريق حذف الحساب نهائياً أو تعطيله.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:



أولًا، سيتعين عليك تحديد أي من الطريقتين ترغب في استخدامها مع حسابك في فيسبوك، حيث إن الطريقة التي تختارها تحدد هل يمكنك الوصول إلى حسابك مرة أخرى أم حذفه نهائيًا؟

1- حذف حساب فيسبوك نهائيًا:

إذا كنت تريد حذف حساب فيسبوك نهائيًا، فإليك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

يقوم فيسبوك بتأخير الحذف لبضعة أيام بعد تقديم الطلب، وإذا قمت بتسجيل الدخول خلال فترة السماح هذه، سيُلغى طلب الحذف الخاص بك.

لا يمكنك استعادة الوصول إلى حسابك في فيسبوك بمجرد حذفه، حيث لن تتمكن من استرداد المحتوى أو المعلومات التي قمت بمشاركتها في فيسبوك، كما ستُحذف جميع رسائلك في (مسنجر).

يمكن أن يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يومًا، وذلك لحذف بياناتك المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي.

2- إلغاء تنشيط حساب فيسبوك:

يمكنك اختيار إلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك بدلًا من حذفه نهائيًا، حيث تُعتبر هذه الطريقة حلًا مثاليًا لأخذ فترة راحة من فيسبوك مع الاحتفاظ بياناتك، ويعني إلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك ما يلي:

يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعادة تنشيط حسابك في أي وقت، حيث يحتفظ فيسبوك بمعلومات حسابك لإعادة تنشيطه وقتما تشاء.

لن يتمكن الأشخاص الموجودين في فيسبوك من رؤية حسابك، أو البحث عنك.

سوف تبقى بعض المعلومات مرئية للمستخدمين الآخرين، مثل: الرسائل التي أرسلتها سابقًا.

ثانيًا؛ إليك كيفية حذف حساب فيسبوك نهائيًا، أو إلغاء تنشيطه:

1- كيفية إلغاء تنشيط حساب فيسبوك:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك، اضغط على السهم المتجه لأسفل في أعلى يمين أي صفحة فيسبوك في متصفح الويب الخاص بك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على علامة تبويب (معلومات فيسبوك الخاصة بك) في العمود الموجود في الجهة اليسرى، في أسفل الصفحة ستجد قسم (إلغاء التنشيط والحذف) اضغط على خيار (عرض) الموجود بجواره.

حدد خيار (إلغاء تنشيط الحساب)، ثم اضغط على زر (تابع إلى إلغاء تنشيط الحساب).

سيُطلب منك إدخال كلمة مرور حسابك، أدخلها ثم اضغط على خيار (استمرار).

حدد سببًا لإلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك من الخيارات المتاحة أمامك، ثم اضغط على زر (إلغاء التنشيط) Deactivate الموجود في الأسفل.

2- كيفية حذف حسابك فيسبوك نهائيًا:

انتقل إلى حسابك في فيسبوك.

اضغط على خيار (الإعدادات) ، من السهم المتجه لأسفل في أعلى يمين صفحة فيسبوك الرئيسية.

اضغط على علامة تبويب (معلومات فيسبوك الخاصة بك)في العمود الموجود في الجهة اليسرى.

في أسفل الصفحة ستجد قسم (إلغاء التنشيط والحذف)، اضغط على خيار (عرض) الموجود بجواره.

حدد خيار (حذف الحساب نهائيًا)، ثم اضغط على زر (تابع إلى حذف الحساب).

سيقدم لك فيسبوك خيارين، الأول: إلغاء تنشيط الحساب للحفاظ على رسائل مسنجر، والثاني: تنزيل نسخة بيانات فيسبوك الخاصة بك التي ستُحذف؛ ويشمل ذلك: الصور والمشاركات التي حمّلتها في الماضي.

إذا كنت تريد حفظ هذه المعلومات قبل حذف حسابك والمحتوى نهائيًا، يمكنك تنزيل نسخة من معلوماتك بالضغط على زر (تنزيل البيانات) Download Info.

بمجرد حفظ بياناتك، أو إذا قررت أنك لا ترغب في الاحتفاظ بها، ما عليك سوى الضغط على خيار (حذف الحساب) Delete Account.