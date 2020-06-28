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نسرين طافش بإطلالة بدوية ساحرة... صور

الساعة 23:46 بتوقيت دمشق
28 يونيو 2020

أطلت الفنانة نسرين طافش عبر منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" بإطلالة بدوية ساحرة خطفت من خلالها أنظار متابعيها ومحبيها.

وشاركت نسرين طافش صورة جديدة من وحي مسلسلها القديم "العقاب والعفراء" بمكياج بدوي مميز سحرت فيه الجمهور بجمالها ونعومة ملامحها.

و أرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "الشيخة العفراء من مسلسل العقاب والعفراء".

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وكان العمل قد عرض في سنة 2018 وشاركت طافش في بطولته مع النجم السعودي عبد المحسن النمر، وحقق نسبة مشاهدات عالية في الخليج العربي.

فيما أثنى الجمهور على إطلالتها في التعليقات وتغزلوا بجمالها وحثوها على مشاركتهم المزيد من إطلالاتها الصيفية التي اعتادت على مشاركتها معهم.

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