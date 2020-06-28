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شكران مرتجى تثير الجدل بإطلالتها الجديدة .. ماعلاقة السيكار ؟

الساعة 23:29 بتوقيت دمشق
28 يونيو 2020

نشرت الفنانة شكران مرتجى عبر حسابها على انستغرام صورة ظهرت فيها بإطلالة جديدة لم يعتد المتابعين على رؤيتها.

حيث شاركت شكران صورة من عملها القادم "شارع شيكاغو" وأطلت فيها بشعر أشقر، وأحمر شفاه فاقع اللون مما أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكتفي المتابعون بالتعليق على أحمر الشفاه، بل علق عدد كبير من المتابعين على السيجارة التي تحملها شكران في الصورة والتي تندرج تحت مسمى الدخان العربي في سوريا.

و علقت شكران على صورتها بزف خبر قرب عرض مسلسل "شارع شيكاغو" المنتظر والمؤجل عن موعد عرضه الرسمي المقرر في موسم رمضان 2020 بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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كما كشفت الفنانة عن شخصيتها التي ستلعبها في العمل الجديد باسم "ستيلا".

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تغزل بالممثلة السورية وجمالها الخارجي والداخلي وتمنوا لها النجاح في قادم أعمالها.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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