بالفيديو... ديمة بياعة تكشف عن إصابة ابنها بمرض مزمن

كشفت الفنانة ديمة بياعة عن إصابة ابنها ورد، من طليقها تيم حسن، بمرض مزمن أطلق عليه الأطباء اسم "كورنز".

وذكرت ديمة خلال لقاء صحفي مع موقع "ذا انسايدر" بأن ابنها ورد يعاني من فرط المناعة التي تجتاح جسمه، مشيرة إلى أن ورد يتعاطى الحقن الدوائية لتنظيم مناعة جسمه غير الاعتيادية.

كما أكدت بياعة على أنها تعتمد الحجر الطوعي في منزلها رفقة زوجها وأبنائها من طليقها، حيث تمنع أي أحد بالدخول والاختلاط بأبنائها بدعوى الحرص على الوقاية من أي مضاعفات نتيجة فيروس كورونا المستجد الذي يغزو العالم، وخصت بالذكر ابنها ورد المريض.

فيما نفت شراكتها مع قصي خولي في تجرية سينمائية جديدة نتيجة عدم اتفاقها مع الشركة المنتجة التي وصفتها بعدم الحرفية.

الجدير بالذكر أن ديمة بياعة كانت قد انضمت إلى مسلسل "الهيبة" بالجزء الأخير رفقة عادل كرم.