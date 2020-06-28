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بالصور.. بطاقة دعوة زواج عمرها 85 عاماً في السعودية

الساعة 21:48 بتوقيت دمشق
28 يونيو 2020


نشرت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، صورة جديدة ضمن سلسلتها التي تركز حول "الوثائق التاريخية".

وتظهر الصورة التي نشرتها بطاقة دعوة لزواج في مدينة جدة، يعود تاريخها إلى العام 1935.

وكتبت تعليقاً مع الصورة  "يعد توجيه دعوة للزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين، من عادات الزواج في المجتمع السعودي والتي لم تتغير على مر السنين وتوضح الوثيقة المرفقة بطاقة دعوة من عام ١٣٥٤هـ(١٩٣٥م)."

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الجدير بالذكر أن دارة الملك عبد العزيز، وهي مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي. 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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