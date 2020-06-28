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عكيد باب الحارة في إطلالة تشبه تامر حسني

بالصور.. عكيد باب الحارة في إطلالة تشبه تامر حسني

الساعة 13:42 بتوقيت دمشق
28 يونيو 2020

نشر الفنان السوري وائل شرف الشهير بدور العكيد معتز في مسلسل باب الحارة ، صورة له مع طفلية من موقع تصوير المسلسل.

وكتب الفنان وائل شرف عبر صفحته في فيسبوك "هي أول صورة بنزلها لليمار و جود الله يخليلكم أولادكم و حبايبكم هي الصورة من آخر يوم تصوير بباب الحارة الجزء السابع .. اسقالله".

 

مساء الخير يا حبايب هي أول صورة بنزلها لليمار و جود الله يخليلكم أولادكم و حبايبكم هي الصورة من آخر يوم تصوير بباب الحارة الجزء السابع .. اسقالله..🌹❤️رابط فيديو👇:

Julkaissut ‎Wael Sharaf وائل شرفTorstaina 25. kesäkuuta 2020

كما تم تداول صورة للفنان وائل شرف إلا أن البعض لاحظ شبها واضحا بين وائل والفنان المصري تامر حسني بسبب تسريحة الشعر الجديدة.

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