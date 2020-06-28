بالصور.. عكيد باب الحارة في إطلالة تشبه تامر حسني

نشر الفنان السوري وائل شرف الشهير بدور العكيد معتز في مسلسل باب الحارة ، صورة له مع طفلية من موقع تصوير المسلسل.
وكتب الفنان وائل شرف عبر صفحته في فيسبوك "هي أول صورة بنزلها لليمار و جود الله يخليلكم أولادكم و حبايبكم هي الصورة من آخر يوم تصوير بباب الحارة الجزء السابع .. اسقالله".
مساء الخير يا حبايب هي أول صورة بنزلها لليمار و جود الله يخليلكم أولادكم و حبايبكم هي الصورة من آخر يوم تصوير بباب الحارة الجزء السابع .. اسقالله..🌹❤️رابط فيديو👇:Julkaissut Wael Sharaf وائل شرف Torstaina 25. kesäkuuta 2020
كما تم تداول صورة للفنان وائل شرف إلا أن البعض لاحظ شبها واضحا بين وائل والفنان المصري تامر حسني بسبب تسريحة الشعر الجديدة.