فنانة سورية تعلن إصابتها بمرض نفسي

أعلنت الفنانة السورية تولين بكري أنها مصابة بمرض نفسي لا تخجل منه، وأنها تصل أحيانا إلى حد الاكتئاب.

وقالت الفنانة تولين البكري في منشور أضافته عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك إنها مصابة باضطراب ثنائي القطب.

وأعربت بكري عن افتخارها بذلك المرض النفسي وعدم خجلها منه، ثم بدأت تشرح ما يحصل معها هي مبينة أنها تعاني من تقلبات مزاجية لا تُحتمل، وفي لحظات تصل أحيانا إلى حد الاكتئاب.

وأضافت أنها فخورة بمكافحتها حتى اليوم ضد نوباتها الصعبة، مؤكدة “ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا”.

Im bipolar and im proud : انا مصابة باضطراب ثنائي القطب و فخورة بذلك رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل ، لحظات جنوني... Julkaissut Touline Ayman Albakri Perjantaina 26. kesäkuuta 2020

وختمت منشورها بالقور: "المرض النفسي لم ولن يكون ابدا وصمة عار سواء اردت الاعتراف بذلك اولا".

يذكر أن الفنانة تولين بكري شاركت في مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” الذي عرض في رمضان 2020 على الشاشات التلفزيونية وحققت نجاحا من خلال شخصية “الدكتورة ريتا”.