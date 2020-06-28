ما حقيقة تطبيق حجر صحي على أول قرية في حلب ؟

أكد مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه أنه لم يتم تطبيق حجر صحي على تل أسود في حلب بعد تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

ونفى الدكتور طه لصحيفة "الوطن"، ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض الحجر الصحي على قرية تل أسود في ريف حلب الشرقي.

وأوضح مدير صحة حلب أنه لا توجد معلومات عن إصابات بالفيروس في أي من هذه المناطق.

كما لفت مدير الصحة في حلب إلى أن فرض الحجر الصحي يحتاج لقرار حكومي، وهذا لم يحصل أبدا في تلك القرية.

وكان مصدر في مديرية الصحة بحلب أوضح لتلفزيون الخبر اللغط الذي حصل بما يخص حالة الوفاة التي سجلت في المدينة لمريض بفيروس “كورونا”، وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتقاد البعض أن الحالة التي أعلن عنها، يوم أمس السبت، هي الثانية في حلب، مؤكداً أن المحافظة سجلت حالة وفاة واحدة فقط في مدينة حلب لمريض بفيروس كورونا، وليس حالتان، وهي لطبيب أسنان دخل المشفى بأعراض مشابهة لـ “الكريب” ويعاني من قصور في الكلية ومشاكل قلب وسكري وضغط.