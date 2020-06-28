الحرارة بأواخر الثلاثينيات لأيام.. وموجة حر مقبلة مع أول أيام تموز

تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي سطحي من منطقة الخليج العربي، يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا ، دون تغيير مهم على هذه المنظومة خلال اليومين القادمين.

وبالنسبة للطقس خلال الأيام القادمة ، ذكرت صفحة "هوى الشام" أن درجات الحرارة تبقى اليوم الأحد أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ، وبأواخر الثلاثينات إجمالاً في دمشق و المناطق الداخلية ، وبمنتصف العشرينات على المناطق الساحلية و الجنوبية الغربية من سوريا .

وحذرت "هوى الشام" مجدداً من السير تحت الشمس خصوصاً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

وتعود وتنخفض قليلاً درجات الحرارة اعتباراً من الإثنين حتى الأربعاء 1/7/2020 ومن ثم يبدأ تأثرنا بموجة حر ذروتها أيام السبت و الأحد.

حيث تشير النماذج الجوية لأول موجة حر محتملة اعتباراً من يوم الجمعة القادمة وتزداد الحرارة يومي السبت و الأحد 5/7/2020 وقد تلامس في دمشق حدود 42 درجة وفي الشرق السوري قد تتجاوز حاجز الـ 44 درجة مع أجواء جافة و حارة تماماً مستقرة .