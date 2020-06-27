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بالفيديو.. قصي خولي ومعتصم النهار يتعرضان لموقف محرج

الساعة 23:48 بتوقيت دمشق
27 يونيو 2020


نشر النجم قصي خولي مقطع فيديو يوثق موقف محرج تعرض له برفقة الفنان معتصم النهار في أحد مراكز فحص الكورونا في لبنان.

وظهر معتصم النهار برفقة قصي خولي على أحد النقاط الطبية في لبنان يقومان بأخذ مسحة من الأنف للتحقق من عدم حملهما للفيروس.

وكان معتصم في حالة يرثى لها عند القيام بادخال أداة استخلاص المسحة في أنفه، بينما ظهر قصي متماسكاً خلال الفيديو.

يذكر أن قصي خولي كان قد غاب عن الموسم الرمضاني الفائت بسبب تأجيل تصوير عمله "عشرين عشرين" رفقة نادين نجيم والذي أعلن عن انتهاء تصويره مؤخراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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