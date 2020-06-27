بالفيديو... سمكة قرش عملاقة تسبح بالقرب من راكبي الأمواج 

نشرت خدمة الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا لقطات لطائرة بدون طيار تظهر سمكة قرش قريبة من مجموعة من راكبي الأمواج في خليج بليتينبيرغ.
وتظهر اللقطات لحظة اقتراب قرش مخيف من مجموعة من راكبي الأمواج وسط البحر وعلى وشك مهاجمتهم.
وظهر القرش وهو يقترب من عدد من راكبي الزوارق في المحيط، قبل أن يصبح وسطهم، إلا أنهم استطاعوا الهروب مبتعدين.
وأوضحت المنظمة أنه من الطبيعي أن يتم رصد المزيد من أسماك القرش في المنطقة في هذا الوقت من العام حيث تتغذى على الفقمات والأسماك القريبة من الشاطئ.
وكانت خدمة الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا قد حثت السباحين وراكبي الأمواج على توخي الحذر، بعد سلسلة من المواجهات القريبة بين راكبي الأمواج والقرش الأبيض.
Due to a high number of reported White Shark sightings and close encounters, NSRI are appealing to the public exercise caution along the Southern Cape coastline, in particular around the coastline of Plettenberg Bay and between Mossel Bay and Jeffreys Bay.https://t.co/IKbxE3tNhh pic.twitter.com/3uI02FGgSc— Sea Rescue South Africa (@NSRI) June 23, 2020