بالفيديو... سمكة قرش عملاقة تسبح بالقرب من راكبي الأمواج 



نشرت خدمة الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا لقطات لطائرة بدون طيار تظهر سمكة قرش قريبة من مجموعة من راكبي الأمواج في خليج بليتينبيرغ.

وتظهر اللقطات لحظة اقتراب قرش مخيف من مجموعة من راكبي الأمواج وسط البحر وعلى وشك مهاجمتهم.

وظهر القرش وهو يقترب من عدد من راكبي الزوارق في المحيط، قبل أن يصبح وسطهم، إلا أنهم استطاعوا الهروب مبتعدين.

وأوضحت المنظمة أنه من الطبيعي أن يتم رصد المزيد من أسماك القرش في المنطقة في هذا الوقت من العام حيث تتغذى على الفقمات والأسماك القريبة من الشاطئ.

وكانت خدمة الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا قد حثت السباحين وراكبي الأمواج على توخي الحذر، بعد سلسلة من المواجهات القريبة بين راكبي الأمواج والقرش الأبيض.