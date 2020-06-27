بعد الهيبة .. حقيقة عودة تيم حسن و نادين نجيم للعمل معاً



شكّل النجمان تيم حسن ونادين نجيم ثنائياً مميزاً في الدراما العربية من خلال الأعمال التي شاركا بها معاً، حيث ترددت أخبار في الفترة الأخيرة عن عمل جديد سيجمع بين النجمين.

ونقل برنامج "ET بالعربي" عن مصادر خاصة بأن الأخبار التي يتم تداولها عن عمل جديد يجمع نادين نسيب نجيم وتيم حسن من جديد من إنتاج شركة الصباح غير صحيحة، مع العلم أن نادين تقوم حالياً بدراسة عمل جديد وهو ما أثار الشكوك خاصة مع انتشار صورة من جلسة تجمعها بصادق الصباح.





يذكر أن نادين نجيم وتيم حسن كونّا معاً ثنائيًا فنيًا لفترة، قدما فيها عدة مسلسلات، وهم مسلسل "تشيللو" ومسلسل "نص يوم" وجزئين من مسلسل "الهيبة"، إلا أنهما انفصلا عن العمل معاً قبل ثلاث سنوات وتحديداً بعد زواج تيم ووفاء الكيلاني، فترددت الشائعات حول خلافات نشبت بينهما.



