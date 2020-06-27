سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 27 حزيران 2020 ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار مبيع إلى 7200 ليرة لبنانية في السوق السوداء.

في حين وصل ووصل سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء مقابل الدولار للشراء إلى 7600 ليرة لبنانية، فيما سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم إلى 1705.000097 ليرة اللبنانية.

في حين بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 27/6/2020 بحسب ما أعلنت نقابة الصرافين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حد أقصى

بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم السبت بـ1519.872039 ليرة اللبنانية.

أما سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي فكان لليوم السبت 1 يورو = 1705.000097 ليرة اللبنانية.