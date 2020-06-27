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سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية سوق سوداء

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

الساعة 15:21 بتوقيت دمشق
27 يونيو 2020

ارتفع سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 27 حزيران 2020 ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار مبيع إلى 7200 ليرة لبنانية في السوق السوداء.

في حين وصل ووصل سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء مقابل الدولار للشراء إلى 7600 ليرة لبنانية، فيما سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم إلى 1705.000097 ليرة اللبنانية.

في حين بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 27/6/2020 بحسب ما أعلنت نقابة الصرافين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حد أقصى

بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم السبت بـ1519.872039  ليرة اللبنانية.

أما سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي فكان لليوم السبت 1 يورو = 1705.000097  ليرة اللبنانية.

 

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