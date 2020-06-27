حلب .. وفاة رجل سبعيني بفيروس كورونا والصحة تنشر تفاصيل الحالة

توفي رجل سبعيني في محافظة حلب بفيروس كورونا ، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في سوريا إلى 9 حالات.

ونشرت وزارة الصحة عبر حساباتها الرسمية تفاصيل الحالة مبينة أن الرجل السبعيني يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر ، وتوفي في مشفى حلب الجامعي .

وأكدت وزارة الصحة أن الكوادر الصحية وفرق الترصد بدأت حصر المخالطين للرجل وأخذ المسحات والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

تسجيل #وفاة بفيروس #كورونا لرجل #سبعيني يعاني من قصور في القلب واختلاطات سكر في مشفى #حلب الجامعي مايرفع عدد الوفيات... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Lauantaina 27. kesäkuuta 2020

وأعلنت الصحة بالأمس عن تسجيل وفاة لشخص راجع أحد المشافي بشكوى أذية تنفسية وبعد أخذ مسحة له تبين أنه مصاب بفيروس كورونا .

كما أعلنت الصحة بالتزامن مع ذلك عن شفاء ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى ١٠٢، لتكون الحصيلة العامة لعدد المصابين بفيروس كورونا 256.