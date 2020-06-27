صوّر زوجته عارية وهددها بنشر الفيديو .. خلاف عائلي محرج في ريف دمشق

ألقى فرع الأمن القبض على رجل بمنطقة المليحة في ريف دمشق ، كان يبتز زوجته بعد أن صورها عارية مهدداً إياها بنشر صورها.

ونشرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل الحادثة، حيث ادعت إحدى المواطنات إلى ناحية المليحة بريف دمشق خلال عطلة عيد الفطر، تشكو قيام زوجها المدعو (محمد . د) على تصويرها مقطع فيديو وهي عارية.

وأفادت المدعية بأن زوجها يقوم بتهديدها بنشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كون هناك خلاف بينهما في حال عدم تلبية رغباته الجنسية.

وتم القبض على الزوج وعثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر واعترف بأن شخص يدعى (سهيل . ا) هو مصدر المخدرات فتم القبض عليه أيضاً.

وبالتوسع بالتحقيق مع (سهيل . ا) اعترف بقيامه بسرقة عدة مزارع بالاشتراك مع المدعو (محمد . ع) ضمن ناحية المليحة بريف دمشق.