مرتفع جوي يؤثر على سوريا .. تحذيرات من السير تحت الشمس لليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، تأثر سوريا بامتداد منخفض جوي سطحي من منطقة الخليج العربي، يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي.

وبشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى مـن معدلاتها بنحو /1ـ4/ درجات مئوية والجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة (من قبيل الظهر حتى ما بعد العصر).

بدورها، نشرت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، أنه بالنسبة لطقس اليوم السبت و غدا الأحد، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة ، وبأواخر الثلاثينات إجمالاً في المناطق الداخلية ، وبمنتصف العشرينات على المناطق الساحلية و الجنوبية الغربية من سوريا .

أيضاً، نصحت "هوى الشام" بعدم السير تحت الشمس لليومين القادمين خصوصاً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

فيما تعود وتنخفض قليلاً درجات الحرارة اعتباراً من الإثنين و حسب النماذج لليوم من المتوقع أن تعود الحرارة للارتفاع مع نهاية الاسبوع القادم وقد تلامس حدود الـ 40 درجة في دمشق العاصمة .