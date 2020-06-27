معتصم النهار يكشف عن خيانته لزوجته... ما القصة ؟

تحدث الفنان معتصم النهار عن مسلسله الجديد "من الآخر" والذي أنهى تصويره مؤخراً كاشفاً عن جوانب من شخصيته في المسلسل.

وقال معتصم خلال لقاء تلفزيوني بأن قصة العمل تتمحور حول خيانته للزوجة ودخول صراع نفسي ضاغط لأنه يُقدس الحياة العائلية والزوجية، فيعيش ذلك الصراع بين حبه لزوجته من ناحية ولعشيقته من ناحية أخرى، وهو يصر على مبدأ رفض الطلاق بسبب معاناته الشخصية التي عاشها منذ صغره بسبب طلاق والديه.

واعتبر معتصم بأن دوره في هذا المسلسل سيكون مفصلياً في مسيرته التمثيلية، ولا سيما أن الأمر تطلب منه شخصية مختلفة ومرهقة، وقد سعى بكل ما أوتي من قوة لتجاوز مسألة الشكل والوسامة.

فيما كشف عن اعتذاره لعروض درامية وسينمائية وبرامج تلفزيونية قدمت له من مصر بسبب انشغاله بتصوير مسلسلاته في لبنان.