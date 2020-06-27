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دانا جبر بإطلالة جريئة على المسبح.. صورة 

الساعة 01:04 بتوقيت دمشق
27 يونيو 2020

شاركت الفنانة السورية دانا جبر متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً على المسبح، انقسم على إثرها جمهورها بين معجب بإطلالتها وبين رافض لظهورها بهذه الملابس.

فظهرت عبر حسابها الشخصي على انستغرام بإطلالة صيفية مثيرة، ارتدت خلالها تنورة قصيرة من الجلد، وارتدت معه جاكيت ذو ألوان براقة مما زادها جمالاً وتألقاً.

واعتمدت في ظهورها على مكياج هادئ، بينما سرحت شعرها بشكلٍ مموج على الأكتاف .

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كما حازت دانا على آلاف الإعجابات بإطلالتها الجميلة.
 
وتواصل دانا جبر مشاركة صورها الجديدة وإطلالاتها المميزة مع جهمورها بشكل دائم عبر حساباتها الرسمية كما اعتادت إثارة الجدل بصورها وملابسها.

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