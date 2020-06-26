الأمن العام اللبناني يوقف شخص يقوم بأعمال منافية للحشمة على مرأى المواطنين 



ألقت قوى الأمن الداخلي اللبناني القبض على رجل بعد ورود معلومات عن قيامه بتصرفات منافية للحشمة والآداب العامة على مرأى المواطنين وذلك في ​شارع مونو​ بمدينة ​بيروت​.

حيث كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، عن توافر معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، حول قيام أحد الأشخاص في الآونة الأخيرة بتصرّفات منافية للحشمة أمام المواطنين وبخاصة النساء منهم.

وأشارت المديرية إلى أنه في تاريخ 24 حزيران 2020، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكنت من توقيف المشتبه به المدعو "م. ح." (مواليد عام 1984، سوري)، على متن دراجة آلية وجرى ضبط الدراجة التي عثر بداخلها على ساطور.



و خلال التحقيق معه تبين أنه من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، إضافة إلى جرائم سلب، نشل، سرقة، ​مخدرات​، تعرّض للآداب العامة وانتحال هوية مغايرة.

واعترف بما نُسب إليه، ونظم محضرا ضبط بحقّه، الأوّل دراجة دون تسجيل، والثاني عدم حيازة إجازة سوق.



