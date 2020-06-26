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وزارة التربية في سوريا تحسم الجدل حول وجود دورة تكميلية لطلاب البكالوريا لعام 2020

وزارة التربية في سوريا تحسم الجدل حول وجود دورة تكميلية لطلاب البكالوريا لعام 2020

الساعة 23:36 بتوقيت دمشق
26 يونيو 2020

أصدرت وزارة التربية في سوريا بيانا ً حول الجدل الذي أثارته صفحات التواصل الإجتماعي حول وجود دورة تكميلية لطلاب الشهادة الثانوية " البكالوريا " .

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية في الفيسبوك " توضيحاً  لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الموافقة على دورة تكميلية للشهادة الثانوية. 

أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي ان ما تتناقله بعض الصفحات حول هذا الموضوع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وهدفه تشويش الأبناء .

وأضافت الوزارة في بيانها ولذلك نهيب بالأهالي والأبناء عدم الانصياع وراء الشائعات، والعودة إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية، وصفحتها على الفيسبوك، والفضائية التربوية، وما يصدر عن مكتبها الصحفي للمتابعة، والتأكد من أي قرار صادر عنها.

وكانت وزارة التربية ألغت هذا العام إقامة دورة تكميلية لطلاب الشهادة الثانوية في سوريا بسبب فيروس كورونا 

تم نسخ الرابط بنجاح.
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