الشرطة تكشف حقيقة فقدان فتاة في جرمانا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول فقدان فتاة تدعى خلود إبراهيم في مدينة جرمانا منذ تاريخ ١٦ / ٦ /٢٠٢٠.

وخلال التحقيقات التي قامت بها شرطة ناحية جرمانا تبين أن آخر الأرقام التي تواصلت مع الفتاة عائدة لوالدتها المقيمة في دولة الإمارات، وأن الفتاة شوهدت برفقة إمرأة واستقلوا سيارة عامة.

و تم القبض على السيدة وتدعى ( منى . أ) مع المدعو ( أسعد . م) وبالتحقيق معهما اعترف أسعد بأنه على معرفة بوالدة خلود المقيمة في الامارات وبأنه منذ أسبوعين ورده اتصال منها تطلب مساعدته بتسفير ابنتها الموجودة بمنزل عمها في ناحية جرمانا إلى دولة مجاورة بطريقة غير شرعية.

حيث قام أسعد بإرسال صديقته (منى) إلى مدينة جرمانا لإحضار الفتاة والتي كانت تنتظرها أمام المول بعد هروبها من منزل عمها.

ثم قام باصطحابها إلى محافظة حمص قرية ربلة وتهريبها بطريقة غير شرعية خارج القطر عن طريق شخص يدعى (أحمد) لتقوم والدتها بأخدها.

وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما.





