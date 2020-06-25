ما حقيقة ترشح سارية السواس إلى مجلس الشعب؟

أوضح المكتب الصحفي للفنانة السورية سارية السواس ، حقيقة ترشحها إلى مجلس الشعب بحكم أن الانتخابات قريبة وفتح باب الترشح.

حيث واجهت ​سارية السواس​ انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر ترشحها لمجلس الشعب من دون أن تنفي أو تؤكد الامر بنفسها مبدأياً.

فيما ذكر موقع "الفن" أن اسم سارية السواس غير موجود في القوائم المرشحة في دائرة الانتخابات التي تقام منتصف الشهر المقبل، وبالتالي فإن الخبر لا يتعدى كونه شائعة.

كما عاد ونفى المكتب الصحفي لسارية السواس بعد ذلك، كل ما أشيع عن ترشحها لانتخابات مجلس الشعب.

يذكر أن الفنانين المرشحين للبرلمان هم الممثل والمخرج عارف الطويل والممثل ونقيب الفنانين زهير رمضان والممثل بشار إسماعيل، إضافة إلى الممثلة زينب توكلنا.