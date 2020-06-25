توقعات هامة لليلى عبد اللطيف حول سوريا وقانون قيصر.. مفاجأة تخص العام 2021

أطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات جديدة عن سوريا و لبنان وخاصة قانون قيصر "سيزر".

وفي لقاء متلفز عبر قناة الجديد مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت ليلى عبد اللطيف جملة من التوقعات أبرزها:

– قانون قيصر سيسقط في سوريا، وأرى الرئيس بشار الأسد يتصدى بالإعلان عن خطة انقاذ وطوارئ وطنية تحت عنوان: سوريا لن تركع ولن تجوع ولن تستسلم، وتاريخها شاهد على صمودها رغم كل المؤامرات والأزمات.

– لن يؤدي قانون قيصر الى أي تغييرات في القيادة السورية، وسيبقى الرئيس الأسد هو الممثل الوحيد والشرعي للشعب السوري في المحافل الدولية والإقليمية.

– المصرف المركزي السوري لن يشمل بعقوبات قانون قيصر، وسيظل بعيداً عن تداعيات هذا القانون.

– قانون قيصر سيؤدي الى وقف جميع أنواع الحروب في سوريا، بما فيها إدلب، كما قالت عبد اللطيف أنها ترى مفاوضات جنيف تتحرك وتعود بقوة خلال الفترة القادمة.

– مفاوضات سورية – أمريكية بدعم روسي.

– اعادة الإعمار قادمة، ورأت عبد اللطيف أن الكثير من اللاجئين السوريين يعودون الى وطنهم الأم خلال الأشهر القادمة.

– كل ما تتعرض له الليرة السورية من ضغوط هو أمر مؤقت، عام 2021 عام تعافي الليرة السورية.

– الرئيس الأسد باق ولن يتنحى.

– تشهد سوريا حكومة جديدة لمواكبة تطورات المرحلة.

– مدينة دمشق تشهد مسيرات مؤيدة ورفع صور الرئيس الأسد وعقيلته السيدة الأولى، تأييداً للقرارات التي سيصدرها، وهناك عفو عام قريب.