توقعات هامة لليلى عبد اللطيف حول سوريا وقانون قيصر.. مفاجأة تخص العام 2021

أطلقت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات جديدة عن سوريا و لبنان وخاصة قانون قيصر "سيزر".
وفي لقاء متلفز عبر قناة الجديد مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت ليلى عبد اللطيف جملة من التوقعات أبرزها:
– قانون قيصر سيسقط في سوريا، وأرى الرئيس بشار الأسد يتصدى بالإعلان عن خطة انقاذ وطوارئ وطنية تحت عنوان: سوريا لن تركع ولن تجوع ولن تستسلم، وتاريخها شاهد على صمودها رغم كل المؤامرات والأزمات.
– لن يؤدي قانون قيصر الى أي تغييرات في القيادة السورية، وسيبقى الرئيس الأسد هو الممثل الوحيد والشرعي للشعب السوري في المحافل الدولية والإقليمية.
– المصرف المركزي السوري لن يشمل بعقوبات قانون قيصر، وسيظل بعيداً عن تداعيات هذا القانون.
– قانون قيصر سيؤدي الى وقف جميع أنواع الحروب في سوريا، بما فيها إدلب، كما قالت عبد اللطيف أنها ترى مفاوضات جنيف تتحرك وتعود بقوة خلال الفترة القادمة.
– مفاوضات سورية – أمريكية بدعم روسي.
– اعادة الإعمار قادمة، ورأت عبد اللطيف أن الكثير من اللاجئين السوريين يعودون الى وطنهم الأم خلال الأشهر القادمة.
– كل ما تتعرض له الليرة السورية من ضغوط هو أمر مؤقت، عام 2021 عام تعافي الليرة السورية.
– الرئيس الأسد باق ولن يتنحى.
– تشهد سوريا حكومة جديدة لمواكبة تطورات المرحلة.
– مدينة دمشق تشهد مسيرات مؤيدة ورفع صور الرئيس الأسد وعقيلته السيدة الأولى، تأييداً للقرارات التي سيصدرها، وهناك عفو عام قريب.
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لسوريا والرئيس بشار الأسد؟
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف لسوريا والرئيس بشار الأسد؟ #أنا_هيك الحلقة الكاملة https://www.aljadeed.tv/arabic/episode/ana-heik-24-06-2020Julkaissut AljadeedOnline Keskiviikkona 24. kesäkuuta 2020