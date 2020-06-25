جيني إسبر تثير الجدل بإطلالة بفستان الزفاف

أطلت الفنانة السورية جيني إسبر بثوب زفاف أبيض مما فاجأ متابعيها وجمهورها.

حيث شاركت جيني متابعيها وجمهورها صور عبر حسابها الرسمي في انستغرام ظهرت فيها بثوب زفاف أبيض.





وظهرت إسبر في إطلالتها الأخيرة من جلسة تصوير ضمن إحدى الغابات السورية بمكياج العرائس وشعر مرفوع وفستان طويل أبيض مخصص لحفلات الزفاف، مما أثار استهجان الجمهور وتسائل المتابعون عن زواج جديد لها من أحد رجال الأعمال وهو ما نفته إسبر مراراً وتكراراً عبر ظهوراتها المتكررة بتشديدها بأنها ترعى ابنتها ساندي في المرحلة الحالية ولا تفكر بالزواج حالياً.





وأرفقت إسبر الصور التي شاركتها مع الجمهور بتعلق: "بالرغم من كل السواد لحولينا.. رح نضل نحلم بالأيام البيضة".

وتجدر الإشارة إلى أن جيني إسبر كانت قد خاضت في الموسم الرمضاني السابق تجربة تقديم البرامج التلفزيونية من خلال تقديمها برنامج رحلة الملايين عبر شاشة الفضائية السورية.



