نادين نجيم تكشف معلومة صادمة عن طليقها... صورة

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر الستوري الخاص بها على انستغرام صورة باللغة الإنكليزية عبرت فيها عن خيبة أملها بالحياة وندمها على زواجها المبكر من طليقها المهندس ولاعب البوكر العالمي هادي الأسمر.

وقالت في الصورة التي شاركتها: "قتلت سعادتي الشخصية بعمر صغير عندما فضلت أن أحب شخص ما أكثر من حبي لنفسي".





فيما رجح الجمهور ندم الفنانة على السنوات الـ 8 التي قضتها رفقة زوجها بعد قصة حب دامت شهور قليلة تكللت بالزواج في 2012 وأثمرت عن ولديها هافن وجيوفاني.

يذكر أن نادين نجيم أعلنت انفصالها عن زوجها في العام الماضي.



