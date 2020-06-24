آبل تطلق رسمياً نظام التشغيل iOS 14 بميزات جديدة كلياً

كشفت شركة آبل رسمياً خلال مؤتمر المطورين WWDC 2020 يوم أمس، عن إطلاق نظام التشغيل الجديد iOS 14 لأجهزة iPhone و iPod touch.

ويحتوي التحديث على مجموعة من الميزات الجديدة وتغييرات في التصميم ومن أبرزها:

- يضيف iOS 14 عرض مكتبة التطبيقات الجديد لتنظيم جميع تطبيقاتك، يتم تنظيم التطبيقات تلقائيًا في مكتبة التطبيقات، ولا يلزمك الاحتفاظ بجميع الرموز في عرض الشاشة الرئيسية الفعلي. هناك أيضًا عرض قائمة جديد بالإضافة إلى ميزات لفرز التطبيقات استنادًا إلى أنماط الاستخدام والمزيد.

- widgets جديدة غنية بالبيانات أكثر من أي وقت مضى، وهي التي تأتي بأحجام متنوعة، يُمكن الوصول إليها عبر Today View، ولكن يمكن أيضًا سحبها من Today View إلى الشاشة الرئيسية، تتحرك التطبيقات بعيدًا تلقائيًا لإفساح المجال للأدوات. يمكنك الوصول إلى هذه الأدوات من خلال معرض الأدوات مع العديد من خيارات التحجيم المختلفة.

- يوفر التحديث الجديد أيضًا دعمًا لوضع picture in picture، ويعمل بشكل مشابه جدًا لتجربة iPad. يحتوي أيضًا Siri على واجهة جديدة لا تظهر في الشاشة بأكملها.

- وفيما يتعلق بتطبيق الخرائط، يُقدّم iOS 14 ميزات جديدة مثل دعم جديد لاتجاهات ركوب الدراجات الهوائيّة، وعرض الطُرق المُزدحمة والمزيد.

- ميزات جديدة قادمة لتطبيق الرسائل Messages، بما فيها ملحقات Memoji جديدة، بالإضافة إلى الرسائل المُثبّتة، وميزات جديدة للرسائل الجماعية.

- تم تصميم تطبيق الترجمة Translate الجديد في iOS 14 للمحادثات ويعمل بلا إنترنت تمامًا ويترجم التطبيق الكلام إلى لغتك المختارة 11 لغة معتمدة بما فيها العربية.

- يضيف iOS 14 ميزة App Clip الجديدة للوصول بسهولة إلى التطبيقات بسرعة دون تنزيل الإصدار الكامل من App Store.

كما أن تطبيق CarPlay يشتمل كذلك على خيارات جديدة لتضمين خلفية شاشة وفئات جديدة من التطبيقات، إضافة إلى تأكيد خاصيّة CarKey التي تساعد المستخدم للوصول بسهولة إلى السيارة مع إمكانية فتح القفل من جهاز iPhone، وأول سيارة مدعومة هي سلسلة 2021 BMW 5.