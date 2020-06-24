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بالفيديو.. وفاة شاب سوري وإصابة 3 أطفال سوريين جراء عاصفة مرعبة في اسطنبول

بالفيديو.. وفاة شاب سوري وإصابة 3 أطفال سوريين جراء عاصفة مرعبة في اسطنبول

الساعة 13:29 بتوقيت دمشق
24 يونيو 2020

توفي شاب سوري في تركيا ، جراء العاصفة التي شهدتها يوم أمس الثلاثاء ، فيما أصيب 3 أطفال سوريين آخرين.

ونشرت وسائل إعلام تركية نقلاً عن والي اسطنبول علي يرلي قايا ، خبر وفاة شاب سوري (30عاماً) جراء العاصفة التي شهدتها مدينة اسطنبول .

وقال في تفاصيل أولى “هطول الأمطار والرياح والبرق كان قوياً للغاية في داخل مقاطعات “أسنيورت و بويوك و سيليفري و أرنائوط كوي”.

وأضاف والي اسطنبول: “تدخلت فرق الكوارث والطوارئ لإنقاذ ثلاثة أطفال سوريين تتراوح أعمارهم بين 2 و 3 و 5 سنوات كانوا عالقين في الطابق الأرضي من المبنى بعد أن غمرت مياه الأمطار سطح منزلهم في شارع “بنار ماهليسي” في منطقة أسنيورت".

 

#إسطنبول منذ قليل | أعلن والي اسطنبول علي يرلي قايا منذ قليل عن وفاة شاب سوري (30عاماً) جراء العاصفة التي شهدتها مدينة...

Julkaissut ‎Hawa Al Sham Weather هوى الشامTiistaina 23. kesäkuuta 2020

حيث شهدت اسطنبول أمس الثلاثاء يوماً عاصفاً ودعت المواطنين لضرورة توخي الحذر والعناية في مواجهة الآثار الضارة للرياح العاصفة والرياح العنيفة، مثل انقلاب الأشجار والأعمدة وتطاير الأسطح وتعطل النقل.

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