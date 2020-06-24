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ماحقيقة تأثر سوريا بموجة حارة شديدة الأسبوع المقبل؟

ماحقيقة تأثر سوريا بموجة حارة شديدة الأسبوع المقبل؟

الساعة 12:58 بتوقيت دمشق
24 يونيو 2020

تستمر درجات الحرارة في سوريا بالارتفاع وخاصة خلال عطلة نهاية الاسبوع يومي  الجمعة و السبت لتبقى حول معدلاتها بشكل عام.

حيث نفت صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية تأثر البلاد بموجة حارة شديدة خلال الاسبوع القادم.

وأوضحت "هوى الشام" أنه مع دخولنا فصل الصيف رسمياً ترتفع درجات الحرارة قليلاً وتكون بداية الاسبوع المقبل حول معدلاتها.

وفعلياً، بدأ فصل الصيف فلكياً مع نهاية يوم 22 حزيران، وينتهي مع 22 أو 23 من شهر أيلول ،وفي هذه الفترة من السنة , ستسجل دمشق و جميع المحافظات السورية درجات حرارة ما بين 32 و 34 درجة بشكل عام , وترتفع ما بين درجتين لـ 3 درجات على المناطق الشرقية من سوريا , فيما تبقى لطيفة إجمالاً على مناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي و المرتفعات الجبلية و القنيطرة و الجولان المحتل.

و ترتفع درجات الحرارة بشكل مؤقت يومي الجمعة  والسبت 27/6/2020 وتلامس حدود 38 درجة بالداخل السوري  والـ 40 على الشرق السوري .

تم نسخ الرابط بنجاح.
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