لهذا السبب.. شكران مرتجى تشن هجوماً عنيفاً على مقدمي البرامج 

عبرت الفنانة السورية شكران مرتجى عن غضبها الشديد من بعض مقدمي البرامج التلفزيونية والمذيعين والمذيعات والصحفيين بسبب نوعية الأسئلة التي توجهها للضيوف التي وصفتها بالمصيدة التي تحاول الإيقاع بينها وبين زملائها من الفنانين والفنانات.

وشنت شـكران مرتجى هجوم عنيف على مقدمي البرامج عبر السوشيال ميديا حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام: "تعوا نتفق اتفاق ضمني مانرد على أسئلة المصيدة من البعض".

وتابعت شكران قولها: "ياسيدي تعوا نآمن بالقسمة والنصيب وتوزيع الأرزاق من رب العالمين، بفيلم أمريكي ممكن ممثل أصله إيطالي أو أسباني وممثلة أصلها مكسيكي أو برازيلية بحياتنا ماسمعنا حدا حكا ع حدا الفن بيجمع مابيفرق ونحنا كل مالنا عم نفترق والله خلص".

وختمت حديثها بقولها: "حبي للجميع وسامحونا والفانزات دخيلكم دخيلكم

قلي من فانزك أقول لك من أنت كمان مابيقصروا

وانشالله كلنا نشتغل السنه الجايه اذا في شغل أنا يمكن أشتغل بأدوية التنحيف ترقبوني والله لأهلكن هههههههههه

أنا مالي مثالية بغار وبتمنى بس في كتير إشياء بالحياة وبالشغل مو بإيدنا بكل المهن بس شوية تصالح مع الذات وصبر وهالحكي عن تجربة".





وكانت شكران قد تعرضت للعديد من الانتقادات بعد مشاركتها في بعض البرامج، بسبب إجاباتها عن بعض الأسئلة المحرجة.