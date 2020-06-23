لهذا السبب.. شكران مرتجى تشن هجوماً عنيفاً على مقدمي البرامج 

عبرت الفنانة السورية شكران مرتجى عن غضبها الشديد من بعض مقدمي البرامج التلفزيونية والمذيعين والمذيعات والصحفيين بسبب نوعية الأسئلة التي توجهها للضيوف التي وصفتها بالمصيدة التي تحاول الإيقاع بينها وبين زملائها من الفنانين والفنانات.
وشنت شـكران مرتجى هجوم عنيف على مقدمي البرامج عبر السوشيال ميديا حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام: "تعوا نتفق اتفاق ضمني مانرد على أسئلة المصيدة من البعض".
وتابعت شكران قولها: "ياسيدي تعوا نآمن بالقسمة والنصيب وتوزيع الأرزاق من رب العالمين، بفيلم أمريكي ممكن ممثل أصله إيطالي أو أسباني وممثلة أصلها مكسيكي أو برازيلية بحياتنا ماسمعنا حدا حكا ع حدا الفن بيجمع مابيفرق ونحنا كل مالنا عم نفترق والله خلص".
وختمت حديثها بقولها: "حبي للجميع وسامحونا والفانزات دخيلكم دخيلكم
قلي من فانزك أقول لك من أنت كمان مابيقصروا
وانشالله كلنا نشتغل السنه الجايه اذا في شغل أنا يمكن أشتغل بأدوية التنحيف ترقبوني والله لأهلكن هههههههههه
أنا مالي مثالية بغار وبتمنى بس في كتير إشياء بالحياة وبالشغل مو بإيدنا بكل المهن بس شوية تصالح مع الذات وصبر وهالحكي عن تجربة".
وكانت شكران قد تعرضت للعديد من الانتقادات بعد مشاركتها في بعض البرامج، بسبب إجاباتها عن بعض الأسئلة المحرجة.