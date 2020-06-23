بالصور.. نسرين طافش على شاطئ البحر بفستان مميز

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستغرام صورة ظهرت فيها بكامل أناقتها بفستان البحر المزهر لتضفي على جمال إطلاتها أنوثة ساحرة.

وظهرت نسرين طافش على شاطئ البحر وهي ترتدي نظاراتها الشمسية كاشفة عن جزء من أفخاذها رافعة شعرها إلى الأعلى مما أبرز معالم وجهها.

و أرفقت نسرين الصورة بقول مقتبس من شمس الدين التبريزي فقالت: "لايوجد فرق كبير بين الشرق والغرب،الشمال والجنوب.فمهما كانت وجهتك ،يجب ان تجعل الرحله التي تقوم بها رحله في داخلك.فاذا سافرت في داخلك،فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وماوراءه".





فيما انهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها حيث انقسم الجمهور إلى قسمين الأول أثنى على إطلالتها الجديدة وتغزل بجمال قوامها وفستانها وشبهها بإطلالة هنا الزاهد، والقسم الثاني هاجم الفنانة باعتبار صورتها الجديدة تجاوزت حدود الجرأة ووصفوها بالفاضحة.