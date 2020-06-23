ميرنا شلفون تكشف سبب غيابها بإطلالة جريئة.. صور



أطلت الفنانة السورية ميرنا شلفون عبر صفحتها الرسمية على انستغرام بعد غياب 3 سنوات عن الدراما الرمضانية والموسمية.

وظهرت ميرنا شلفون من خلال مقاطع فيديو ترويجية لإحدى ماركات ومحلات الألبسة النسائية وتكلمت، في الفيديو عن مدى جودة الألبسة التي تعرضها وشاركتها عبر صفحتها الشخصية.

واللافت في الأمر أن ميرنا شلفون ظهرت في الفيديو الأخير مرتدية إحدى فساتين السهرة وكشفت من خلاله عن ساقيها بطريقة مغرية بينما كشفت عن بطنها عند ارتداء التيشرتات.

فيما أثنى الجمهور على إطلالة شلفون الجريئة وتغزل المتابعون بقوامها وجمالها الخلابين.

وفي سؤال موجه لها من المتابعين عن سبب غيابها كشفت عن عدم ملائمة العروض المقدمة لها والذي عزته كسبب لغيابها بعد خماسية بقايا امرأة في حدوتة حب في موسم 2018.







