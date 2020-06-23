علماء الفلك يرصدون نجماً نادراً 

رصد علماء الفلك مؤخراً نجماً حديثاً ونادراً يبعد عن الأرض 12 ألف سنة ضوئية ويقدر عمره بـ 240 سنة فقط.

وتم رصد النجم لأول مرة في آذار الماضي بواسطة مرصد "نيل غريلز سويفت" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وترافق رصده بملاحظة ثوران هائل من الأشعة السينية.

و حسب وكالة "يو بي آي" أن العلماء رصدوا النجم وسجلوا ملاحظاتهم عنه وخصائصه الفيزيائية الفريدة.

وحددوا عمر النجم عبر دراسة خصائصه الفيزيائية، مؤكدين أنه أصغر نجم مغناطيسي تمّ اكتشافه حتى الآن، علماً أنه من بين 3 آلاف نجم "نيوتروني" اكتشفها الباحثون حتى الآن، هناك 31 نجماً مغناطيسياً فقط.

و أطلق العلماء على النجم الحديث اسم "سويفت جي 1818.0-1607"، ويتمتع بمجال مغناطيسي أقوى ألف مرة بتلك الخاصة بالنجوم "النيوترونية"، والتي يصنف بعضها ضمن فئة فرعية تعرف باسم "النجوم المغناطيسية".

والنجوم "النيوترونية" هي بقايا النجوم التي ماتت في الانفجارات الهائلة، وتتمتع بجاذبية قوية كفاية لسحق البروتونات مع الإلكترونات مكونة النيوترونات.