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بعد دنيا وعشتار وسايكو .. أمل عرفة تكتب مسلسل جديد

بعد دنيا وعشتار وسايكو .. أمل عرفة تكتب مسلسل جديد

الساعة 14:50 بتوقيت دمشق
23 يونيو 2020

كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عن مشروعها الجديد ، ألا وهو مسلسل تكتبه برفقة الكاتب الشاب شادي كيوان يحمل اسم "باصرة".

وقالت النجمة امل عرفة في تصريح لموقع "الفن"، إن مسلسلها الجديد الذي تقوم بكتابته برفقة الكاتب الشاب شادي كيوان سيحمل عنوان "باصرة" ، مشيرة الى ان الحقوق الملكية و الفكرية للمسلسل تعود لهما فقط، و هذا يعني أن المسلسل لا يزال حتى الآن بدون اي شركة إنتاج .

ويضاف هذا العمل الى مجموعة الاعمال السابقة الذي قامت بكتابتها امل عرفة ابتداءً من مسلسل دنيا بجزأيهمروراً بعشتار ورفة عين ووصولا إلى مسلسل سايكو الذي عرض في موسم 2018 و ادت من خلاله خمس شخصيات مختلفة في العمل .

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