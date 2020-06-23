أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب القادمين من لبنان إلى سوريا.

وبينت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، أنه تم تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب الـ 123 الذين دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم والذين تم أخذ مسحات لهم ووضعهم في الحجر الصحي منذ دخولهم

وأوضحت الصحة أن الطلاب الذين دخلوا من لبنان يقدمون امتحاناتهم في الحجر الصحي ضمن الاشتراطات الصحية المناسبة.

وكانت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي قد أشارت إلى أنه تم وضع هؤلاء الطلاب الوافدين في الحجر الصحي لمدة /١٤/ يوماً قبل التقدم للامتحانات العامة، في مركز الاستضافة والذي تم تجهيزه لاستقبالهم في بلدة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 3 حالات شفاء في سوريا من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 86.