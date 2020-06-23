وزارة الصحة تحذر من رسالة تصل للمواطنين بخصوص كورونا

حذرت وزارة الصحة في سوريا ، تحذر من رسالة تصل للمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول رسالة تزعم أنها مرسلة من وزارة الصحة تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم في حال الشعور بأعراض فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة أن لا صحة لما يتم تداوله وأنها تبث أي معلومة عبر منصاتها على الانترنت ووسائل الاعلام الوطني.

📣 #تنبيه تتداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي #رسالة تزعم أنها مرسلة من وزارة الصحة تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم في... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Tiistaina 23. kesäkuuta 2020

ودعت الوزارة المواطنين عند شعورهم بأعراض منها الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس مراجعة أقرب مركز صحي لمكان سكنهم لتقييم حالتهم الصحية أو الاتصال بأحد الأرقام الساخنة المخصصة من قبلها.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 3 حالات شفاء في سوريا من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 86.