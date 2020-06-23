الصين .. نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا

أعلنت الصين عن نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وبحسب موقع “تشاينا دوت أورغ” ، ذكر معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة “ساينوفارما” الصينية ، أن نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد فيروس كورونا ناجحة.

وبين المعهد أن اللقاح كان آمناً ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، ونجح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يوماً.

وقالت الشركة المنتجة للعقار إن تجارب اللقاح شملت أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18-59 عاما، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح.