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وزارة الصحة السورية تعلن عن حالات شفاء و صفر إصابات لليوم

وزارة الصحة السورية تعلن عن حالات شفاء و صفر إصابات لليوم

الساعة 11:06 بتوقيت دمشق
23 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية عن شفاء حالات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 دون تسجيل إصابات جديدة حتى اللحظة.

وورد على صفحة وزارة الصحة، إعلان عن شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 86.

وأصبح عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 219 إصابة شفيت منها 86 إصابة وتوفيت 7 حالات.

وذكرت الصحة يوم أمس أن تسجيل إصابات فيروس كورونا الـ 15 الأخيرة جاء نتيجة متابعة فرق الترصد والتقصي لمخالطي حالات مؤكدة سابقة ومحيطهم في دمشق وريفها ومعظم الحالات المسجلة لا تظهر عليها أي أعراض ويتم عزلها فورا والمتابعة الطبية لها.

وشددت على أن تسجيل مزيد من الإصابات المحلية يؤكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الفردية وتجنب أماكن الازدحام والتجمعات لاسيما كبار السن و المرضى المزمنين.

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