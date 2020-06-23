سوريا.. رفع قيمة التأمين الصحي إلى الضعف

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا ، عن رفع سقف قيمة التأمين الصحي المقتطعة من الرواتب إلى الضعف.

وأوضح مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية، سبب رفع قيمة التأمين مبيناً أنه جاء بناءً على القرار الصادر من المجلس الوزراء لاعتماد تعرفة طبية تأمينية والتعديلات على بوليصة التأمين للعاملين بالقطاع الإداري بتقديم الخدمة الأفضل وبعد عزوف عدد من مقدمي الخدمات الطبية بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات العمل مع تلبية حاجة 90 بالمئة من حالات الدخول إلى المشافي.

وأعلن أنه تم رفع سقف الدخول مبدئياً إلى 650 ألف بدلًا عن 500 ألف المعمول بها سابقا متضمنة 150 ألف البدائل الصناعية وفتح عدد حالات الاستخدام للتغطية خارج المشفى بدون قيود بعد أن كانت محددة ب 12 حركة فقط ضمن نفس السقف الممنوح سابقا مبدئياً

وبهذا أصبحت يقتطع من رواتب الموظفين ٥٠٠ ليرة سورية شهريا بدءا من ١ / ٧ أي ٦٠٠٠ سنويا، ويتحمل الفرق الداعم للعقد ليصبح الدعم المقدم عن كل مؤمن ٢٢ ألف بدلا عن ١٣ ألف موزعة بين مساهمة الخزينة العامة والسورية للتأمين أي لم يتم تحميل العامل الفروقات السعرية للتعديلات التي تمت.

يذكر أن وزير المالية مأمون حمدان أصدر تعميما على محاسبي الإدارات العامة يطلب فيه اقتطاع مبلغ 500 ليرة من أجور العاملين شهريا بدلا من 250 ليرة المعمول بها حاليا بدءا من الشهر القادم.