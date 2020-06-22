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بعد إخفاءها هويته لسنوات... الجمهور يكشف عن زوج ميريام فارس

الساعة 23:35 بتوقيت دمشق
22 يونيو 2020

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها عبر انستغرام مجموعة صور من احتفالها مع عائلتها بيوم الأب العالمي.

حيث ظهرت ميريام فارس في الصور برفقة زوجها وابنها في صور نشرتها يوم أمس بمناسبة يوم الأب العالمي.

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وتعمدت فارس إخفاء وجه زوجها حيث أظهرت جزء من وجه زوجها مع لحيته البيضاء، وظهر في صورة ثانية يعطي ظهره للكاميرا في حركة متعمدة من فارس لعدم كشف هوية فارس أحلامها الذي ارتبطت به منذ عدة سنوات وأثمر عن إنجابها لابنها جايدن.

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وعلقت فارس على الصور التي ظهرت فيها فقة زوجها وابنها جايدن بالقول: "كان يوم ولا أروع الله يحفظ كل الاباء ويعطيهم الصحة".

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وكشف الجمهور بعد تحليليه لصور اللحية هوية زوج ميريام فارس على أنه رجل الأعمال الأمريكي داني ميتري الذي عقد قرانه على فارس في عام 2014.

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