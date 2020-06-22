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قمر اللبنانية تهدد جمهورها بسبب فيديو فاضح لها

الساعة 22:35 بتوقيت دمشق
22 يونيو 2020

حذرت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أي تعليق مسيء لها على فيديو شاركته مؤخراً ظهرت فيه بملابس البحر.

حيث هددت قمر جمهورها عبر انستغرام بـ "البلوك" لأي تعليق مسيء لها على فيديو لها بالبكيني الأسود خلال قضائها للإجازة الصيفية في أحد المنتجعات السياحية.

وقامت قمر بنشر الفيديو الذي تمايلت فيه على أغنية "سيكسي ليدي" الشهيرة وارتدت مع البكيني قبعة خاصة بقوات المارينز الأمريكية وعلقت على الفيديو بقولها: "بلوك لأي تعليق غير لائق".

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ولم يعجب الجمهور على ما يبدو تعليق قمر على الفيديو، حيث اعتبروه نوع من الاستهزاء بعواطفهم بعد مشاركاتها للعديد من الصور الفاضحة والعارية وأخيراً مقطع فيديو مثير مع تهديدها بكم أفواه الجماهير عن ممارساتها التي اعتبروها لا أخلاقية عبر السوشيال ميديا.

 

 

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