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سوريا .. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سوريا .. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الساعة 13:54 بتوقيت دمشق
22 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد لأشخاص مخالطين.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، أنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.

ومع هذه الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 219 ، منهم 83 شفاء و 7 وفيات.

 

تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 219. ...

Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلاميMaanantaina 22. kesäkuuta 2020

وبالأمس، أعلنت وزار الصحة السورية إصابة 3 أشخاص من الكوادر الصحية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

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