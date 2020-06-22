سوريا .. 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سوريا عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد لأشخاص مخالطين.

ونشرت الوزارة عبر حساباتها الرسمية، أنه تم تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.

ومع هذه الإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 219 ، منهم 83 شفاء و 7 وفيات.

تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 219. ... Julkaissut ‎وزارة الصحة - المكتب الإعلامي‎ Maanantaina 22. kesäkuuta 2020

وبالأمس، أعلنت وزار الصحة السورية إصابة 3 أشخاص من الكوادر الصحية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.