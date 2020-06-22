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فأر يتسبب بقطع الكهرباء عن عدة مناطق في اللاذقية

فأر يتسبب بقطع الكهرباء عن عدة مناطق في اللاذقية

الساعة 12:47 بتوقيت دمشق
22 يونيو 2020

تسبب فأر صغير بقطع الكهرباء عن عدة مناطق في محافظة اللاذقية ، فيما تم العمل على إصلاح العطل على الفور.

ونشرت وزارة الكهرباء السورية عبر صفحتها في فيسبوك، أن الفأر تسبب بانهيار عازلية جزء من بارات وصول (3)  (20 ك.ف) في المحطة الرئيسية الأولى مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن خطوط روضو / الأخشاب -/الألمنيوم - المحركات /المهني /الغراف / الصنوبر ".

 

وزارة الكهرباء السورية - الصفحة الرسمية #اللاذقية فأر يتسبب بإنهيار عازلية جزء من بارات وصول (3) (20 ك.ف) في المحطة...

Julkaissut ‎وزارة الكهرباء السورية - الصفحة الرسميةMaanantaina 22. kesäkuuta 2020

وأكد الوزارة أن الوزارة باشرت ورشات صيانة المحطات على الفور بالعمل على إصلاح الأعطال المتعددة و اعادة التيار الكهربائي لما كان عليه.

تم نسخ الرابط بنجاح.
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