صور جديدة لـ ياسمين صبري وزوجها من شهر العسل

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر صفحتها الشخصية على انستغرام صورة جديدة جمعتها بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء قضائهما الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ السياحية الخلابة.

وظهرت ياسمين صبري برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة على شاطئ بحر ما وخلفهما يخت، وترتدي ياسمين فستاناً أبيض في حين يرتدي زوجها قميصاً وبنطلوناً بنفس اللون أيضاً.

و اكتفت ياسمين بالتعليق على الصورة بنشر صورة لقلب أحمر، ورد عليها زوجها أبو هشيمة بقلبين.





وأثارت الصورة إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا نظراً لجمال الصورة والتي رجح متابعوها التقاطها بواسطة طائرة أبو هشيمة الخاصة.

وكانت ياسمين صبري، قد احتفلت بزفافها في حفل عائلي اقتصر على عائلة الطرفين فقط، وأعلن عن ذلك في بيان لهما وأكدا من خلاله أنهما سيقومان بالاحتفال بزفافهما في حفل كبير بعد انتهاء أزمة كورونا.