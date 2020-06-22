وزير التجارة الداخلية لتجار دمشق : سعر الدولار سيستقر قريباً

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اجتماعاً في غرفة تجارة دمشق يوم أمس، أعلن خلاله أن البلاد تمر بمرحلة هبوط الدولار .

ونشرت صفحة غرفة تجارة دمشق تفاصيل اللقاء مع وزير التجارة الداخلية ناقلة قوله إن “سعر صرف الليرة سوف يستقر قريبا وأن البلاد تمر اليوم بمرحلة هبوط الدولار وتحسن في وضع الليرة".

وأضاف البرازي في الاجتماع إن الحكومة تعرف الأبعاد الضارة لتذبذبات سعر الصرف، وتدرك أن ما يهم اي تاجر بالنهاية هو استقرار السعر.

وكشف الوزير البرازي خلال الاجتماع، عن لقاء سجري تنسيقه، سيجمع تجار دمشق مع حاكم مصرف سوريا المركزي حول الإشكالات بمسألة سعر الصرف.

يشار إلى أن الوزير البرازي وعد بلقاء التجار أسبوعياً لبحث المعوقات وكيفية التغلب عليها، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة وبينها تفعيل قانون “قيصر” الأمريكي وغيرها.