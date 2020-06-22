فيديو طريف لـ مايا دياب وابنتها والنهاية مفاجئة

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها عبر تطبيق تيك توك مقطع فيديو طريف برفقة ابنتها كاي.

حيث اختارت مايا دياب أن ان تقضي يوم الأحد بالطريقة التي تفضلها عادة و"هي مع ابنتها كاي" داخل المنزل.

ونشرت مايا فيديو طريف يجمعهما وكانت كاي تعلمها رقصة جديدة على "​تيك توك"​ من داخل غرفة نومها لينتهي الفيديو بطرد مايا لكاي من الغرفة بطريقة طريفة.

و ظهرت مايا دياب وابنتها، بـ "البيجامات الصفراء"، واتبعت مايا كل تعليمات ابنتها فى الحركات الراقصة، وفى نهاية الفيديو قالت مايا لإبنتها، "اتفضلى على برا .. باى"

وكانت مايا قد أطلقت أغنية منفردة جديدة بعنوان "​نهارنا وردي​" وقدمتها للمرة الاولى في برنامج ضحك ولعب وجد وحصدت إعجاب الجمهور منذ أن غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.