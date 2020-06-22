بالفيديو.. ياسمين صبري تقلّد عدد من الفنانين بطريقة كوميدية احترافية 

أطلت الفنانة لمصرية ياسمين صبري عبر برنامج "شيري ستوديو" الذي تقدمه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وأبهرت الجمهور بخفة ظلها وبراعتها في تقليد الأصوات والحركات والايماءات.

حيث قلّدت ياسمين صبري الإعلامية الشهيرة وفاء الكيلاني، ثم قلدت الاعلامية ريهام سعيد بحرفية عالية وأشعلت الأجواء بتقليدها للراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده، مما دفع شيرين على تقبيلها والاعتراف بموهبتها التمثيلية الرائعة وخفة دمها.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري أعلنت منذ فترة قصيرة زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حفل اقتصر على الأهل والمقربين فقط نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.